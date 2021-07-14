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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız - Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın mensuplarıyla bir araya geldi. Transfer politikasından, yeni sezonda takımın ortaya koyacağı performansa kadar birçok konuya değinen Portekizli hoca, "Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. İkincilik ya da üçüncülüğe gelemez. Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Vitor Pereira, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"TARAFTARIN DESTEĞİYLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

"Her zaman çalıştığım bütün takımlarda ofansif, topa sahip olan, oyunu domine eden takım kurmaya çalışırım. Oyunu domine eden, çok fazla gol atan ama aynı zamanda da iyi savunma yapan takımlar kurmaya çalışırım. Rakibin üretmeye çalıştığı şartları engellemeye çalışan bir takım oluştururum. Sahadaki oyuncularımın savaşmasını isterim. Kuvvetli bir takım ancak bu şekil olur. O dönem öyle bir takım vardı ama Beşiktaş şampiyon oldu. Biz de çok kuvvetliydik ama onlar süreci daha iyi yürüttü. Sezon boyunca, kıyasıya yarış sırasında yaşananları da zaten hepimiz biliyoruz. Bu sefer ondan daha güçlü bir takım kurmaya çalışacağız. Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir. İkincilik ya da üçüncülüğe gelemez. Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız.

"ALİ KOÇ ARAYINCA KARAR VERMEK ÇOK KOLAY OLDU"

Futbola dair çalışmalarıma devam ediyorum, hala öğrenmeye çalışan bir antrenörüm. Benim için buraya gelmek çok kolay bir karar oldu. İlk düşüncem dinlenmekti, birçok kulüpten teklif aldım. Ali Koç arayınca bu kararı vermek çok kolay oldu. Duygusal bir karardı. Buradaki işim yarım kalmıştı ve tamamlamak için gelmek istedim. Fenerbahçe ile olan hikayem başka bir bitişi hak ediyordu. Bu kulüp de şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Dolayısıyla hedeflerimi bildiğim için kararımı bu şekilde aldım. Başkanın planlarını dinledin ve çok büyük bir mutluluk ve gururla buraya geldim. Transfer sürecim yönetilmesi gerektiği gibi yönetildi, o yüzden isim duyulmadı.

Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir

"BURAYA GELEN YENİ OYUNCUNUN KALİTEYİ ARTIRMASI GEREKİR"

Benim yapacağım şey 28 kişilik oyuncu grubundan en iyisini çıkartabilmek. Buraya gelmeden önce oyuncu grubunu çok ciddi şekilde çalıştım, inceledim, analiz ettim ve oyuncular bana ne verebilir ona baktım. Oyuncularımızı değerlendiriyoruz ve kadroda neyin eksik olduğunu göreceğiz. Önceliklerimizi belirleyeceğiz. Buraya yeni bir oyuncu alacaksak, buraya gelen yeni oyuncunun kaliteyi artırması gerekir yoksa anlamsız olur. Kaliteyi artıracak oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz alırız. Ben her zaman altyapı oyuncularına da açık bir kapı bırakmak istiyorum. Bizim amacımız güçlü bir kadro oluşturmak.

"BEN ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM"

Forvetlerin antrenman performanslarından memnunum. Ben bir kadro kurarken hem bireysel hem de birlikte oynadıkları zaman uyumlarına göre değerlendirmeye çalışırım. Bunları gözlemlemeye çalışıyorum. Bireysel ve kolektif olarak değerlendiriyorum. Zamanla hangi pozisyonlara transfer gerektiğini gözlenmemiş olacağım. Maçlar oynadıkça daha net bir fikrimiz olacak. Ben üniversite mezunuyum. Benim gibi yardımcılarım da spor üniversitelerinden mezun. Fizyoloji ve fiziksel konuda eğitim aldık. Sadece taktik teknik olarak değerlendiremezsiniz. Ben fiziksel antrenmanları da eğitim hayatımda gördüm. Sürekli kendinizi geliştirir yeni şeyler öğrenirsiniz. Bu insan olmanın gerekliliğidir. İşini sevmenin sorumluluğudur. Farklı kültür ve ülkelere gidersiniz, her ligin fiziksel önemi değişir. Sadece fizik değil güçlü bir takım oluşturmak için taktik, mental, fiziksel hepsini birlikte çalışmanız gerekmektedir.

Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir

"TÜRK OYUNCULAR DUYGUSAL OLUYOR, BU YÜZDEN DENGE ÇOK ÖNEMLİ"

Daha önce burada çalışmış olmak benim için avantaj. Buradaki mantaliteyi tanımak çok iyi diye düşünüyorum. Taraftarın kültürünü bir önceki tecrübemden dolayı biliyorum. Türk oyuncular duygusal oluyor, bu yüzden denge çok önemli. Disiplin ve organizasyon olması gerekiyor ama arkadaşlık ve sevgi de olmalı. Bir baba gibi yaklaşmanız, ihtiyaçları olduğunda yardım etmeniz gerekiyor. Taktik olarak da düşüncelerinizi sahaya yansıtmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde şampiyonluk için savaşan bir takım kurabiliriz. Bu sene tek hedefimiz bunu yapmak. Topuk Yaylası kampımızı da aile olmanın, takım olmanın ilk adımlarını, güçlü alt yapısını oluşturmuş şekilde tamamlıyoruz.

"ÇOK FAZLA TARAFTAR GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Baskı benim için kesinlikle gerekli ve pozitif bir unsur. Uzun zamandır şampiyon olamamış bir takıma gelmek iyiye çekilebilecek bir baskı. Daha önce Çin'de şampiyon olmamış bir takımla 2 şampiyonluk kazandım ve ben bunu meydan okuma olarak görüyorum. Fantastik taraftar kitlesine sahip bir kulübüz. Çok fazla taraftar gördüm ama böylesini görmedim. Taraftarla birlik olmamız lazım. İyi ve kötü zamanda bir aile olmamız lazım. Bazen düşüş yaşanan dönemler olur ancak hedeften kopmamak adına gereken müdahale ve mücadeleyi yaparak yarışa sarılmak çok önemli! Ben ve ekibim de bunun için buradayız. Futbol sürekli gelişiyor, ben de kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum ve güncel futbolu takip ediyorum. Taktikten çok daha önemli şey oyunun özellikleri. Birden fazla formasyonu da çalışabiliriz. Önemli olan nasıl bir sistemle oynamak istediğimiz, oyuncular bunu çok iyi anlamalı. Toplu topsuz ya da topu kazandığımız zaman ne yapmamız gerektiği gibi prensipleri anlamak sahadaki dizilişten önemli. Bu prensiplerin anlaşılması çok önemli, formasyonlarda değişiklik olabilir.

Vitor Pereira: Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir

"EKSİK OLAN TEK ŞEY LİGİ KAZANMAKTI O YÜZDEN BURADAYIM"

Önceki gelişimde eksik olan şey ligi kazanmaktı. Her zaman geçmişten dersler çıkarırsınız. Hayat bu şekildedir. Ben de geçmiş tecrübelerimden çok fazla şey öğrendim, daha güçlendim. Çok fazla şey yaşadım. Bu yaşadığım her şey beni geliştirdi ve olgunlaştırdı. İlk dönemimde lig için sonuna kadar savaştık. Kupada final oynadık ve Avrupa liginde iyi bir performans sergiledik. İyi imaj sergiledik yoksa buraya dönemezdik. Eksik olan tek şey ligi kazanmaktı ve o yüzden buradayım.

"BURADAKİ KÜLTÜRE SAYGI DUYUYORUM AMA BEN DE HIRSLIYIM"

Türk antrenörlere saygı duyuyorum. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Uzun zamandır yabancı antrenör şampiyon olamıyor ve ben bunu yıkmak istiyorum. Buradaki kültüre saygı duyuyorum ama ben de hırslıyım. Ligi kazanabileceğime inanıyorum, bu özgüveni kötüye yormamak gerek. Her hoca özgüvenli olur. Baskı olacak ama bu beni geliştirir, antrenör olarak bu baskıya ihtiyacımız var. Ben bunu kanımda hissetmeyi seviyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığım her zaman Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştım. Geri dönmemi istediler ve bu bana dokundu. Bu hikayenin hak ettiği şekilde bitmediğini ve bir gün mutlaka tamamlanacağını, bir gün geri döneceğimi biliyordum. Takımıma yardım edip şampiyon olmak istiyorum. Kaptan olacak oyuncuların mutlaka kuvvetli karaktere sahip olması gerekir. Hocasına yardım eden oyuncu olmalı. Kulübün önemini hissedebilmeli ve takım arkadaşlarına da hissettirebilmeli. Ben kaptan seçerken bunu ararım."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız - Son Dakika Spor


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