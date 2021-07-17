Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını bitirdi. 22 Temmuz'da Slovenya'da ikinci etap kampına başlayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği isimler netleşmeye başladı. Portekizli hoca, 5 yabancı futbolcunun gönderilmesini istedi.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de transfer işini yürütenler, mesaisini takımdan ayrılacak oyunculara harcıyor. 5-6 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Vitor Pereira, Zanka, Lemos, Ademi, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Zajc konusu net değil. Tisserand belirsiz. Slovenya kampı öncesi birkaç ismin dışarıda kalacağını düşünüyorum.
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