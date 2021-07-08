Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan futbolcularına uyarılar Açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularından oynadıkları oyundan keyif almalarını ve kaptırdıkları toplara reaksiyon vermelerini istedi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve günde iki antrenman gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısının, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Yaptığı uyarılar sebebiyle dün sesi kısılan ve akşam antrenmanında oyuncularına yaka mikrofonu yardımıyla seslenen 52 yaşındaki teknik adam, futbolcularına top kaptırmaktan korkmamaları yönünde telkinde bulundu.

Oyuncularına pas hatasını normal karşıladığını belirten Pereira, topu kaybedince reaksiyon göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı, reaksiyon göstermemeyi asla tolere edemeyeceğini vurgulayarak, agresif bir takım olmanın ve oyundan keyif almanın önemine değindi.

Top kaptırmaktan korkmamak, reaksiyon göstermek ve keyif alma konularında futbolcularına bilgi veren Portekizli teknik adam, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.

Pereira, antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken, oyuncular teknik adamlarına alkışlarla karşılık verdi.