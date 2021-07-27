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Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak - Son Dakika

Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak

27.07.2021 13:55

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan Gönül ve Frey'le yolların ayrılması Thiam, Sadık Çiftpınar ve Ademi'nin kadro dışı bırakılmasının ardından ikinci bir veda dalgası yolda. Sarı-lacivertli kulüp Zajc, Zanka, Lemos, Perotti, Sinan Gümüş ve Dirar'ı takımdan göndermenin planını yapıyor.

Fenerbahçe kadro kalabalık kadrosunu dağıtmaya başladı. Sarı-lacivertliler kadroda düşünülmeyen futbolcuların bir kısmıyla yolları ayırırken bir kısmıyla da veda aşamasına geldi. Geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçiren ve beklenilen verimin alınamadığı birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.

VERİM ALINAMAYAN FUTBOLCULAR GÖNDERİLECEK

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'de geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçiren Nabil Dirar, Zanka ve Miha Zajc yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Perotti de ayrılacaklar listesinde bir numarada. Öte yanda geçen sezon Fenerbahçe formasıyla mücadele eden fakat beklenilen verimin alınamadığı Sinan Gümüş ile Mauricio Lemos da topu ağzındaki isimler

Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak

Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Zanka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak - Son Dakika Spor


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