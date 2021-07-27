Fenerbahçe kadro kalabalık kadrosunu dağıtmaya başladı. Sarı-lacivertliler kadroda düşünülmeyen futbolcuların bir kısmıyla yolları ayırırken bir kısmıyla da veda aşamasına geldi. Geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçiren ve beklenilen verimin alınamadığı birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.
Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'de geçen sezonu başka takımlarda kiralık geçiren Nabil Dirar, Zanka ve Miha Zajc yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Perotti de ayrılacaklar listesinde bir numarada. Öte yanda geçen sezon Fenerbahçe formasıyla mücadele eden fakat beklenilen verimin alınamadığı Sinan Gümüş ile Mauricio Lemos da topu ağzındaki isimler
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak - Son Dakika Spor