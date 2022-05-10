Fenerbahçe: "TFF ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir" - Son Dakika
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Fenerbahçe: "TFF ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir"

10.05.2022 15:45
Fenerbahçe: "TFF ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) eleştirilerde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37. hafta Trabzonspor - Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar oluşturan bu zihniyet, 'bir takıma en fazla tavizi verme' hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir. Trabzonspor- Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken, bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

(İHA)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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