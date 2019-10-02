Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak
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Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak

54 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanya spor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun karşılaşmada kural hatası olmadığı kararını verdiği hatırlatılarak, "Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz." denildi.

Sürecin sonuna kadar takip edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle; MHK görüşünü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları, TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir. Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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