Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen müsabakada kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonları incelemek için toplandı.

Toplantıda kural hatası yapıldığı ileri sürülen pozisyonların yer aldığı görüntüler detaylı olarak incelendi.

Fenerbahçe Kulübünün incelemelerin ardından TFF'ye maçın tekrarlanması için itirazda bulunacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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