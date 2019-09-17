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Fenerbahçe, tff'ye itiraz başvurusu hazırlığında

1 saat önce

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurma kararı aldı.

Fenerbahçe, tff'ye itiraz başvurusu hazırlığında, System.String[]

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurma kararı aldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında dün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesini bekliyor. Yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla gerekli huhuki işlemlerini de bitiren sarı-lacivertli yönetim, en geç Çarşamba günü TFF'ye itiraz başvurusu yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:30 Kaynak: DHA
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