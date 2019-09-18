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Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı!

24 dakika önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu.

Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı!, System.String[]

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu.


Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.


Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:55 
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı
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