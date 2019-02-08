Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Tırı Tavşanlı'da

Fenerbahçe Tırı Tavşanlı'da

1 saat önce

Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerbahçe tırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçe Tırı Tavşanlı'da, System.String[]
Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerbahçe tırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerbahçe tırı, Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırıldı. Taraftarlarına geniş bir ürün yelpazesi sunan sarı lacivertli kulübün Tır'ına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TIR sorumlusu Cem Şahin, "Tavşanlıların ilgisinden çok memnunuz. Gün boyunca taraftarlarımız birçok ürünümüze ilgi gösterdi. Özellikle indirimde olan formalar, montlar ve A Takım ürünlerimiz rağbet gördü. Tırımızda yazlık ve kışlık ürünlerin bulunacağı gibi, bebek kıyafetleri de var" dedi.

Tır sorumlusu Şahin, bundan sonraki duraklarının Balıkesir merkez olduğunu söyledi.

Tırın bundan sonraki durağı Kütahya Sera AVM olacak. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Fenerbahçe, Spor
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