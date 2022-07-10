Fenerbahçe Token'den dev adım: Artık uluslararası borsada!

Son yıllarda kripto paralar, hayatın birçok alanında kendini göstermeye başladı. Birçok futbol kulübü kendi ismini taşıyan token'larla borsaya giriş yaptı. Ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz Ağustos ayında Token pazarına giriş yapmıştı. Fenerbahçe Token, şimdi de dünyanın önemli pazarlarından birinde boy gösterecek.

Bitfinex: " Fenerbahçe Token'i listeleyen ilk uluslararası kripto para borsası olmaktan gurur duyuyoruz"

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Paribu platformuna muhteşem bir giriş yapan FB Token, ilk işlem gününde değerini 5'e katlamıştı. Token, önemli bir adıma hazırlanıyor. Fenerbahçe ismi, dünyanın en önemli dijital varlık ticaret platformlarından birisi olan Bitfinex'te listelenecek.

Bazı borsalar kripto çöküşünden sonra iflas etti

FB Token'in platformda ne zaman al-sat işlemlerine açılacağı açıklanmadı. Konuya ilişkin olarak Bitfinex resmi hesabı şu ifadelere yer verdi.

Bitfinex, Fenerbahçe Simgesini (FB) listeleyen ilk uluslararası kripto para borsası olmaktan gurur duyar! Fenerbahçe Token, sizi Türkiye'nin en büyük futbol kulübüne yaklaştırıyor. Mevduat ve alım satım çok yakında, bizi izlemeye devam edin!

Global arenada boy göstermeye hazırlanan Fenerbahçe Token, şu anda 37 lira civarlarında işlem görüyor. Token'in piyasa değeri şu anda 81.401.200 TL civarlarında. Bitfinex borsasına giriş yaptıktan sonraki gidişatı şimdiden merak konusu.

Sizce FB Token Bitfinex'e nasıl bir giriş yapar? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.