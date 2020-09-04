Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Tolgay Arslan ayrılığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcusu Tolgay Arslan ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 33 resmi müsabakada görev almıştı.

(İHA)