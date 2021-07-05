- Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını yaptı

Pereira takımın başında ilk kez yer aldı

DÜZCE - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını gerçekleştirirken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira da takımın başında ilk kez çalışmalara çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ederken, buradaki ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Portekizli Teknik Adam Vitor Pereira ilk kez takımın başında çalışmalarda yer alırken, antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı. Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı. Topla ısınma ile başlayan idman, dar alanda 4 minyatür kaleli oyun ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlarda bulunan oyunculardan yerli isimlerin çarşamba günü takıma katılması beklenirken, yabancı futbolcuların daha sonrasında kampa geleceği öğrenildi.

Öte yandan tesisin balkonlarına 'Haklıydık Kazandık' yazılı bayraklar asılması dikkati çekti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.