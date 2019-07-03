Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

30 dakika önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kaynaşlı ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.
Akşam idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse da antrenmanda yer aldı.
10 gün boyunca tesislerde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:47 Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Futbol, Düzce, Spor
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