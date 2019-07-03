Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı
30 dakika önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Futbol
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:47 Kaynak: AA
Takımı, Düzce
'deki Topuk Yaylası
Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kaynaşlı
ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde çalıştı.
Akşam idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse da antrenmanda yer aldı.
10 gün boyunca tesislerde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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