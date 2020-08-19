Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ilk çalışmasını sabah yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki ilk çalışmasını sabah yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İlk çalışmasına bugün sabah saatlerinde yapan sarı-lacivertliler antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut'un oyuncularla tek tek sohbet ederek ilgilendiği gözlendi. Önlemler alındı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde korona virüs tedbirleri de üst seviyede. Kamp öncesi tesis çalışanlarına test yapılırken, çalışanların sarı-lacivertlilerin kamp süresi boyunca evlerine gitmeyeceği ve tesislerde kalacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:23

Kaynak: İHA

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