Fenerbahçe, Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

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Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

18.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde yeni transfer Simon Falette'nin yanı sıra şu isimler yer aldı:

" Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç."

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe'nin Trabzon Havalimanı'ndan görüntüleri

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:36 Kaynak: DHA
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