SPOR Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Selçuk BAŞAR - Nurullah CABRİ TRABZON (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

19.45 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle Rize'de konaklayacakları otele hareket etti.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.