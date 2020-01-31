Fenerbahçe, Trabzon'da - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzon'da

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe, Trabzon'da, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
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