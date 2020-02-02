Fenerbahçe, Trabzon'dan ayrıldı
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Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe şehirden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe şehirden ayrıldı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin altında Trabzon Havalimanı'na gelen takım buradan özel uçakla İstanbul'a hareket etti. - TRABZON
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