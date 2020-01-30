Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalışırken, idman bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Trabzon'a hareket edecek.


Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
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