Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Son Dakika Zanka yok, Falette kadroda Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor