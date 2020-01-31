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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.
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