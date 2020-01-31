Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zanka yok, Falette kadroda
Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:41:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]