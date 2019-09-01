Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı

15 saat önce

Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı, System.String[]

Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.


Fenerbahçe kafilesi, Trabzonspor maçı için tesislerden ayrılarak Ülker Stadına gitmek üzere yola çıktı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar uğurladı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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