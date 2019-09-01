Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı
15 saat önce
Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.
Fenerbahçe kafilesi, Trabzonspor maçı için tesislerden ayrılarak Ülker Stadına gitmek üzere yola çıktı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar uğurladı. - İSTANBUL
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