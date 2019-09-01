Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı

Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.



Fenerbahçe kafilesi, Trabzonspor maçı için tesislerden ayrılarak Ülker Stadına gitmek üzere yola çıktı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar uğurladı. - İSTANBUL