- Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı

İSTANBUL - Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi, Trabzonspor maçı için tesislerden ayrılarak Ülker Stadına gitmek üzere yola çıktı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar uğurladı.