Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı

14 saat önce

- Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktıİSTANBUL - Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.

- Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola çıktı

İSTANBUL - Fenerbahçe sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi, Trabzonspor maçı için tesislerden ayrılarak Ülker Stadına gitmek üzere yola çıktı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar uğurladı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:39 Kaynak: İHA
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