Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde Antalya'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16: 30'da Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.
Son Dakika Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım