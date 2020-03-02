Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde Antalya'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16: 30'da Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
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