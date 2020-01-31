Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam... - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam...
7 saat önce
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32
Son Dakika Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti