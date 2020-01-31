Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam...

7 saat önce

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam..., System.String[]

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.


Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32 
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