Fenerbahçe-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazanılan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün yerine yeni transferlerden Donis Avdijaj'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Karaman, Fenerbahçe deplasmanında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth ilk 11'iyle sürdü.

Avdijaj ilk kez ilk 11'de

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kosovalı orta saha oyuncusu Donis Avdijaj, bordo-mavili forma ile Süper Lig'de ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.

Avdijaj, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 87. dakikasında oyuna girerek ligde ilk kez bordo-mavili formayı giymişti.