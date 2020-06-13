Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 16 Haziran Salı günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinin hakemleri açıklandı. Zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmede, Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

(İHA)