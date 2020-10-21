Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İstanbul'da 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:23 Ekim Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker24 Ekim Cumartesi: 16.00 Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Galatasaray: Arda Kardeşler19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık25 Ekim Pazar: 13.30 Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği: Halis Özkahya16.00 Aytemiz Alanyaspor- Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır26 Ekim Pazartesi: 20.00 Yukatel Denizlispor- Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika Spor