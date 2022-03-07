Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirip ölen genç taraftar defnedildi - Son Dakika
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirip ölen genç taraftar defnedildi

07.03.2022 18:24

Kocaeli'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de, Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Özdemir, bir pozisyona sinirlenerek gittiği odasında aniden fenalaştı.

Ağabeyi ve yakınlarınca özel hastaneye kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Özdemir'in daha önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü, 2013 yılında yapılan son naklin ardından hastalığın nüksetmediği belirtildi.

Özdemir'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Alikahya Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Genç taraftarın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Alikahya'daki Gürcüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Özdemir'in yakınlarının yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ve iş arkadaşları katıldı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirip ölen genç taraftar defnedildi
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirip ölen genç taraftar defnedildi
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirip ölen genç taraftar defnedildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalp krizi geçirip ölen genç taraftar defnedildi - Son Dakika


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