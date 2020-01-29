Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana devam etti. Çift kale maçla süren antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:35 Kaynak: DHA
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