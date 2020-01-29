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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:35 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 20'nci haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana devam etti. Çift kale maçla süren antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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