Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisini sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisini sürdürdü

13 dakika önce

Fenerbahçe, ligin 20. haftasında konuk olacağı Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisini sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, ligin 20. haftasında konuk olacağı Trabzonspor deplasmanı hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı - lacivertli futbolcular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana devam etti. Çift kale maçla süren antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek
Antalyaspor'dan Arda Turan açıklaması: Görüşmemiz olmadı Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 15:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]