Fenerbahçe Transfer Haberleri | Rodriguez adım adım Kanarya'ya

Fenerbahçe'de sol bek için gündeme gelen son isim Ricardo Rodriguez oldu. İtalyan basını, Milan'da forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcu için görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Ancak İtalyan devinin bonservis için kapıyı 9 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.



Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulunacak. Rodriguez bu sezon 5 maçta 387 dakika süre alabildi.



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Milan, 2017'de bonservisi için 15 milyon Euro ödemişti



Avrupa'da forma giyen çok sayıda sol beki transfer listesine alan sarı lacivertli yönetim, Milan'da oynayan Ricardo Rodriguez'de karar kıldı. İtalyan ekibinin 2017 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan transfer ettiği Rodriguez, bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulduğu için takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşında ve 1.80 metre boyundaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe, Milan ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler önümüzdeki günlerde masaya oturacakları Rodriguez'i de ikna ederse transfer gerçekleşecek.



EURO 2020'de Türkiye'ye rakip olması kesin gibi



Ricardo Rodriguez, Wolfsburg'un en iyi olduğu dönemde Niklas Schürrle'lerle, Kevin de Bruyne'lerle birlikte parladı. Şili asıllı İsviçreli futbolcu daha sonra rotasını 15 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeli karşılığında Milan'a çevirdi.



FORMAYI KAPTIRDI



Milan'daki ilk iki sezonu standart üstüydü. 88 maçta 4 gol, 5 asist üretti. Bu sezona da ilk 11'de başladı, 4 maç oynadı ama 22 yaşindaki genç Fransız Theo Hernandez'e yerini kaptırdıktan sonra bir daha forma göremedi.



THEO ÇOK GOLCÜ



Theo Hernandez, 13 maçtır üst üste oynuyor ve sol bek olmasına rağmen 4 gol attı. Bu gol sayısı, Ricardo Rodriguez'in 92 maçlık Milan kariyerinde attığı gol sayısıyla aynı.



MİLLİ TAKIMDA BANKO



Rodriguez, İsviçre Milli Takımı'nın halen direkt oyuncusu. Zaten 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçında Türkiye'nin rakibi olması kesin gibi. Ancak son dönemde milli takımda orta sahanın solunda ve stoperde kullanıldı.



SOL STOPER DE OYNAR



27 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde sol stoper pozisyonunda da kullanılabilir. Oyun kurmaya ciddi katkı yapacaktır.



OYUN GÖRÜŞÜ YÜKSEK



Bir bek için oyun görüşü yüksektir. Kolay kolay pozisyon hatası yapmaz. En önemli özelliği mücadeleci bir yapıya sahip olması. Duran toplarda da bir opsiyon olacaktır.