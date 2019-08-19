Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!

1 saat önce

Khedira, "Dizim şu an iyi durumda.

Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!, System.String[]
Khedira, "Dizim şu an iyi durumda. Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Geçen sezon talihsizlikler yaşadım; ama bu yıl formumun zirvesine çıkmayı bekliyorum. Üst seviyede 1, 2 veya 3 yıl oynayabilirim" diye konuştu.

Khedira, "Transfer dönemi boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Benim para için kaldığımı söylediler ama ben para için değil başarı için oynuyorum. Bu takım ve şehir için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

De Ligt ve Cristiano Ronaldo gibi üst düzey futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için aldındığını dile getiren 32 yaşındaki yıldız, "Sarri'nin oyun tarzı Allegri'den çok farklı. Bu yüzden birtakım zorluklar yaşıyoruz. Daha prese dayalı, tutkulu ve aklı ön planda tutan bir futbol aşılamaya çalışıyor" dedi.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!
Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti! Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: 29. şampiyonluğa ant içtik Ünlü futbolcu, Holly Young ile yaşadığı aşk yüzünden 10 yıllık eşinden boşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:16:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]