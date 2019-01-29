Fenerbahçe Transfer Takviyelerinde Sona Geldi

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cuma günü Göztepe ile mücadele edecek Fenerbahçe, galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.





Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cuma günü Göztepe ile mücadele edecek Fenerbahçe, galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Malatyaspor maçında alınan galibiyet ile bütün camia rahat bir nefes aldı. Sezonun en iyi oyununun oynandığı maçtan sonra gözünü Göztepe'ye çeviren sarı-lacivertli ekipte hazırlıklar yapılan neşeli idmanlarla devam ediyor.



Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi ile kadroda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe'de Reyes'in ardından sırada Islam Slimani var. Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takasla ya da takassız göndermek istediği Cezayirli futbolcu için gelen teklifler değerlendirme aşamasında. Öte yandan yapılan idmanda takımla çalışmalara katılan Slimani, taktik çalışmada yer almadı.



CASTİLLO'DA SONA GELİNDİ



Fenerbahçe, Nicolas Castillo transferinde ise sona gelmiş durumda. Benfica'dan sarı-lacivertli renklere bağlanması planlanan 25 yaşındaki Şilili forvet oyuncusu için anlaşma sağlanmak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Castillo için 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.



Öte yandan Castillo'nun Fenerbahçeli futbolculardan takım ile ilgili bilgi aldığı öne sürüldü.



TOLGAY PAZARLIĞI SÜRÜYOR



Sarı-lacivertli ekipte Tolga Arslan pazarlığı kızışmış durumda. Tolgay'ı Beşiktaş'tan bonservisi ile renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'de yöneticiler sıkı bir çalışma yürütüyor. Siyah-beyazlı yönetimin 2.5 milyon Euro istediği Tolgay ile anlaşmada son detaylar konuşuluyor.



SKRTEL 3 MAÇ YOK



Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, takımını 3 maç yalnız bırakacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçlık men ve 13 bin TL ceza alan Skrtel, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.



DİVAN KURULU TOPLANIYOR



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı 2 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Tarihinin en kötü durumunu geçiren futbol takımı ile ilgili konuların da gündeme geleceği divan kurulu öncesinde bütün oklar başkan Ali Koç'a çevrilmiş durumda. Koç, divan kurulunda yaşanan bütün gelişmelere cevap verecek. - İstanbul

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