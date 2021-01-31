Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu - Son Dakika

Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu

31.01.2021 23:14

- Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.

- Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu

İSTANBUL - Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.

Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu

İrfan Can Kahveci, Başakşehir, Fenerbahçe, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu - Son Dakika Spor


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