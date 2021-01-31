Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
31.01.2021 23:14
- Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
- Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
İSTANBUL - Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.
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