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Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı - Son Dakika

Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı

16.02.2022 11:15

- Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı Bir sanığın müebbet hapsi istenen mütalaada Ümit Saral'ın da aralarında olduğu 11 sanığın beraati talep edildi Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

- Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı

Bir sanığın müebbet hapsi istenen mütalaada Ümit Saral'ın da aralarında olduğu 11 sanığın beraati talep edildi

İSTANBUL - Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada tutuklu sanık Samet Diler'in müebbet hapis ile cezalandırılması istenirken aralarında Ümit Saral'ın da bulunduğu diğer 11 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat talep edildi.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören'de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü. Yapılan soruşturmada Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan Esenler Grubu lideri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve Anadolu Genç Fenerbahçe grubu lideri İbrahim Gümüştekin ile tribündeki rant kavgasından dolayı aralarında problem olduğu, öldürülmeden birkaç ay önce tribünlere gitmemesi ve uzak kalması yönünde tehdit edildiği belirlenmişti. Hazırlanan iddianamede Ümit Saral ve Tolgahan Çeken hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 4,5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bu davadan tutuklu tek sanık Samet Diler bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Samet Diler'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Diler'in 'ruhsatsız silah bulundurma veya kullanmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Savcı aralarında Ümit Saral'ın da olduğu diğer sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapması için süre verilerek ertelendi.

Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı
Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı
Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı

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Ruhsatsız Silah, Fenerbahçe, Esenler, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fenerbahçe tribün lideri cinayetinde mütalaa açıklandı - Son Dakika


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