Fenerbahçe Tribünleri Karıştı
4 dakika önce
Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı.
Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.
Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:51 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
Jailson 22 Gün Sonra Sahada
Kalesini Korumak İsterken Canından Oluyordu
Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti!