Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Tribünleri Karıştı

Fenerbahçe Tribünleri Karıştı

4 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı.

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Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:51 Kaynak: İHA

Spor
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