Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe tribünleri Koray Şener'i unutmadı
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Fenerbahçe tribünleri Koray Şener'i unutmadı

33 dakika önce

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Koray Şener için pankart açarken Galatasaraylı taraftarlar ise Şener lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe tribünleri Koray Şener'i unutmadı, System.String[]

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Koray Şener için pankart açarken Galatasaraylı taraftarlar ise Şener lehine tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig'in 6. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi müsabakası öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener pankartı açtı. Geçtiğimiz sezon TT Arena'da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şener'i unutmayan Fenerbahçeli taraftarlara bir destekte Galatasaray tribünlerinden geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Koray Şener lehine tezahüratlarda bulunurken Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribün lideri Alpaslan Dikmen lehine tezahürat yaptı.

ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE YÖNETİMİ, TT STADYUMU'NDA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, stadyuma geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın- Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Galatasaray, Koray Şener, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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