Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe tribünleri simsiyah!
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe tribünleri simsiyah!

1 saat önce

Fenerbahçe deplasman tribünü Medipol Başakşehir maçında, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için siyaha bürüdü.

Fenerbahçe tribünleri simsiyah!, System.String[]

Fenerbahçe deplasman tribünü Medipol Başakşehir maçında, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için siyaha bürüdü. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya ise üzerinde Emine Bulut yazan siyah tişörtlerle çıktı.


Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar Emine Bulut'u unutmadı. Fenerbahçe tribün grupları, Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için maçtan bir gün önce, deplasmana gelecek olanlara siyah giyinme çağrısında bulundu. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçeli taraftarların tamamına yakını siyah tişörtlerle Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.


Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya da üzerilerinde 'Emine Bulut' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL

Emine Bulut, Fenerbahçe, Başakşehir, Kırıkkale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı
Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:01:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe tribünleri simsiyah!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]