Fenerbahçe: "Türk futbolu için uyanma zamanı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe: 'Türk futbolu için uyanma zamanı' - Son Dakika

Fenerbahçe: "Türk futbolu için uyanma zamanı"

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.

Fenerbahçe:

Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva'da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona'da Dembele sezonu kapattı
Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 03:17:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe: "Türk futbolu için uyanma zamanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]