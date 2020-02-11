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Fenerbahçe: "Türk futbolu için uyanma zamanı"
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva'da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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