Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş'tan "Futbolcu olmak için yetenek gerekli mi?" sorusuna yanıt

Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş, kadın olarak sektörün zorluklarından ve bir teknik direktörün eşiyle yaşadıklarından bahsetti.

"SOKAK KÜLTÜRÜMÜZ YOK"

Aktaş, "Ülkede futbolun gelişebilmesi için sokak kültürünün olması gerekiyor. Siteleri, koca koca binaları yapıyorlar; ancak çocuklar için bir saha bir alan yok. Çocuklar eve kapanıyor" ifadelerine yer verdi.

Küçük yaşlardan beri futbolun içinde olan Aktaş, yurt dışından futbol konusunda geride olduğumuzu söyleyerek merak edilen o soruya yanıt verdi: "Futbolcu olmak için yetenekli olmak gerekli midir?"