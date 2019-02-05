Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, U21 Takımı ile Çalıştı

Fenerbahçe, U21 Takımı ile Çalıştı

11 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, U21 Takımı ile Çalıştı, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra U21 takımının katılımıyla 2 gruba ayrılan oyuncular; hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Spor
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