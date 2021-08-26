Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

STAT: Bolt Arena

HAKEMLER: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor

SARI KARTLAR: Hostikka, Peltola (HJK Helsinki) - Arda Güler (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 11, 14 ve 52'nci dakikalarda Valencia, 90+2'nci dakikada Fatih Şanlıtürk ve 90+4'üncü dakikada Peltola kendi kalesine kaydetti. Helsinki'nin mücadeleki golleri ise 27'nci dakikada Roope Riski ve 88'inci dakikada Riku Riski'den geldi. Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

- İstanbul