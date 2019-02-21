Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Rövanş Karşılaşmasında Rusya'nın Zenit Takımına 3-1...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Rövanş Karşılaşmasında Rusya'nın Zenit Takımına 3-1...

8 dakika önce

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Rövanş Karşılaşmasında Rusya'nın Zenit Takımına 3-1..., System.String[]
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Avrupa, Fenerbahçe, Spor
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