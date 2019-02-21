Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Rövanş Karşılaşmasında Rusya'nın Zenit Takımına 3-1...
8 dakika önce
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya
'nın Zenit
takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:51 Kaynak: AA
Zenit-Fenerbahçe Maçında İngiliz Hakemden Skandal Karar
Galatasaray, Avrupa Liginde Benfica'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
Mehmet Topal'ın Golü Sosyal Medyayı Salladı
Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!