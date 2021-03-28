Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi - Son Dakika

Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi

28.03.2021 18:03
Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'nu hedef alan açıklamalar yapmıştı. Fenerbahçe cephesinden Özat'a sert bir yanıt geldi. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalında futboldaki FETÖ yapılanması iddialarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu hedef alan Özat, "15 Temmuz'dan bu yana Emre'nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ'nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor?" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SERT CEVAP

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Özat'a sert bir cevap verdi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Fenerbahçemizin formasını giymiş ve hatta kaptanlık gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş Ümit Özat'ın, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında yaptığı beyanlar üzerine bu açıklama tarafımızca kaçınılmaz hale gelmiştir.Fenerbahçe formasını giymiş bir kişi olarak Ümit Özat'ın 2018 yılından itibaren Kulübümüze dair yaptığı tüm açıklamaların ne anlam taşıdığını çok iyi bilmekle beraber kendisinin yorumlarını bugüne dek ifade özgürlüğü kapsamına değerlendirdik. Ancak söz konusu camiamız olduğunda çirkince iftira ve saldırıları yayın politikası haline getirmiş, kime ve kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen bir yayında verdiği son beyanatlarla Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır."

"BAŞKA SÖYLENECEK SÖZ YOKTUR"

"Fenerbahçe takımının kaptanlık pazubandını taşımış bir insan kulübümüzün değerlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini de en iyi bilmesi gereken kişidir. Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat'ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir. Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur."

Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi

"AMACI, RENGİ, TARAFI BELLİ ODAKLAR"

"Bu noktada, Fenerbahçe ile var olmuş bu kişiye yanıt vereceğimiz yegane konu;

Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe'nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır. İftiralarla aslında kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye çalışılan; amacı, rengi, tarafı belli odakların hedefi olan Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır."

"BU CAMİANIN BİR PARÇASI OLAMAYACAĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR"

Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Fenerbahçe'nin böyle 'dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır.

Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi
Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Kamu: Ümit Özat Türk futbolunun yüz karasıdır.Teknik direktörlüğü, futbolculuğu ve spor yprumculuğuda başarısızdır. Cevap Yaz 11 15 Yayından Kaldır
  • Niye : Ne demiş düşünür. Acı gerçeği söyleiğinizde 10 kişiden 8i saldırır. 2 kişi sorgular. Selam olsun o ikişiye der. Bilmem anlatabildim mi Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır

Son Dakika

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi         
18:08
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi         
16:43
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor         
16:17
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti         
15:54
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti         
15:32
ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü         
15:01
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 18:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei