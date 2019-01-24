Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor'a Yine Yenilerek Türkiye Kupası'ndan Elendi
BBC

Fenerbahçe, Ümraniyespor'a Yine Yenilerek Türkiye Kupası'ndan Elendi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor'a Yine Yenilerek Türkiye Kupası'ndan Elendi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'a yine aynı skorla mağlup olarak elendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti ve turu getiren gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor bu skorla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'de 68. dakikada Martin Skrtel kırmızı kart gördü.

Sarı Lacivertliler bu nedenle maçın son 22 dakikasını ve uzatma dakikalarını 10 kişi tamamladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:31 

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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