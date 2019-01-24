Fenerbahçe, Ümraniyespor Karşısında Yine Kızardı
1 saat önce
Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı iki Türkiye Kupası müsabakasında da kırmızı kart kart gördü.
Fenerbahçe
, Ümraniyespor ile oynadığı iki Türkiye Kupası
müsabakasında da kırmızı kart kart gördü.
Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan iki müsabakada da sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Eljif Elmas
'ın ardından ikinci maçta ise Martin Skrtel
kırmızı kart gören bir diğer isim oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
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