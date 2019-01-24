Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor Karşısında Yine Kızardı

Fenerbahçe, Ümraniyespor Karşısında Yine Kızardı

1 saat önce

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı iki Türkiye Kupası müsabakasında da kırmızı kart kart gördü.

Fenerbahçe, Ümraniyespor Karşısında Yine Kızardı, System.String[]
Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı iki Türkiye Kupası müsabakasında da kırmızı kart kart gördü.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan iki müsabakada da sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Eljif Elmas'ın ardından ikinci maçta ise Martin Skrtel kırmızı kart gören bir diğer isim oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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