Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Bursaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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